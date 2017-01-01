Баскетбольний клуб «Кривбас» знявся з чемпіонату України

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Також команда вибула з боротьби в Кубку України

Криворізький «Кривбас» припиняє виступи в Суперлізі Парі-Матч, повідомляє Федерація баскетболу України. Лист із повідомленням про це надійшов до ФБУ від клубу. Також команда «Кривбасу» припиняє виступи в дивізіоні Б вищої ліги. Згідно з офіційними правилами баскетболу, ст. 20.2.2, 20.2.3, D.4.2, результати всіх матчів, зіграних командами БК «Кривбас» у Суперлізі та Вищій лізі, анулюються.

У FreezeOil Кубку України у парі «Кривбас» – БІПА до Фіналу чотирьох вийшла БІПА (Одеса).