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Команда Карло Анчелотті уп'яте поспіль привозить Срібну Салатницю в Мюнхен.

Мюнхенській «Баварії» вдалося встановити видатне досягнення. Перемога в чемпіонаті Німеччини, яку клуб офіційно оформив у суботу, стала п'ятим поспіль титулом чемпіона країни, повідомляє Reuters.

Це - оновлення рекорду чемпіонатів Німеччини. У минулому році "Баварія" вже ставала першим німецьким клубом, який здобув чотири поспіль перемоги у чемпіонаті. У сезоні-2016/17 ця серія була продовжена.

Завдяки перемозі над «Вольфсбургом» з рахунком 6:0 команда Карло Анчелотті уп'яте поспіль привозить Срібну Салатницю в Мюнхен! «Перемога в чемпіонаті - це найпочесніший титул. Ми стали чемпіонами уп'яте поспіль. Це щось неймовірне! Ми провели хороший сезон і абсолютно заслужено стали чемпіонами», - зазначив голова правління «Баварії», видатний у минулому гравець Карл-Хайнц Румменігге.





