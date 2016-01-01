Байлз стала спортсменкою року за версією Associated Press

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Гімнастка завоювала п'ять медалей на дебютних Олімпійських іграх

Американську гімнасткубуло визнано найкращою спортсменкою 2016 року за версією престижного видання Associated Press.

Такої честі спортсменка удостоїлася завдяки своєму виступу на дебютних Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, звідки вона привезла п'ять медалей, чотири з яких – золоті.

Гімнастка набрала 31 голос з 59 можливих і, таким чином, обійшла чотириразову переможницю Ігор Кеті Ледекі (20 голосів), а також тенісистку Серену Вільямс і баскетболістку Бріаном Стюарт, які розділили третє місце (по 4 голоси).

Джерело: xsport.ua