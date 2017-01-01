Берінчик та Малиновський повернуться на ринг на початку червня

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Українці проведуть наступні поєдинки в Угорщині

Українські боксери(5-0, 3 КО) і(19-0, 5 КО) вийдуть на ринг на початку червні в Угорщині. Про це повідомляє boxing-mma.com.

Поєдинки пройдуть 10-го червня в передмісті столиці Угорщини - в Будакалаші.

Срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні буде протистояти непереможеним Абдулу Азізу Ісси Габра (4-0-0, 3 КО) з Нігерії. Беринчик вдруге у професійній кар'єрі зустрінеться з боксером, який не має жодної поразки на своєму рахунку.

Малиновський ж вийде на ринг проти бразильця Ісаяса Сантоса Сампайо (21-12, 21 КО). Останній раз чемпіон Європи в напівлегкій вазі за версією WBO проводив поєдинок у листопаді минулого року. Тоді Малиновський захистив свій чемпіонський пояс, перемігши Еусебіо Осехо одноголосним рішенням суддів.

Відзначимо, що Беринчик також в останній раз боксував в листопаді. Український боксер здолав іспанця Хуана Окуру (11-8-1, 4 КО). Через місяць стало відомо, що боксер отримав травму і буде готуватися до операції.

Джерело: xsport.ua