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    Берінчик та Малиновський повернуться на ринг на початку червня

    • Сьогодні, 09:33
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    Українці проведуть наступні поєдинки в Угорщині

    Українські боксери Денис Берінчик  (5-0, 3 КО) і Олег Малиновський  (19-0, 5 КО) вийдуть на ринг на початку червні в Угорщині. Про це повідомляє boxing-mma.com.

    Поєдинки пройдуть 10-го червня в передмісті столиці Угорщини - в Будакалаші.

    Срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні буде протистояти непереможеним Абдулу Азізу Ісси Габра (4-0-0, 3 КО) з Нігерії. Беринчик  вдруге у професійній кар'єрі зустрінеться з боксером, який не має жодної поразки на своєму рахунку.

    Малиновський  ж вийде на ринг проти бразильця Ісаяса Сантоса Сампайо (21-12, 21 КО). Останній раз чемпіон Європи в напівлегкій вазі за версією WBO проводив поєдинок у листопаді минулого року. Тоді Малиновський захистив свій чемпіонський пояс, перемігши Еусебіо Осехо одноголосним рішенням суддів.

    Відзначимо, що Беринчик також в останній раз боксував в листопаді. Український боксер здолав іспанця Хуана Окуру (11-8-1, 4 КО). Через місяць стало відомо, що боксер отримав травму і буде готуватися до операції.

    Джерело: xsport.ua

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