Берлусконі за великі гроші продав «Мілан» китайцям
- Сьогодні, 18:56
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Італійський магнат завершив процес продажу команди китайській компаніїСільвіо Берлусконі за 740 млн євро офіційно продав китайським інвесторам славетний італійський футбольний клуб «Мілан».
Про це повідомляє офіційний сайт керуючої компанії клубу Finninvest.
Холдингова компанія сім'ї Сільвіо Берлусконі продала китайським інвесторам 99,9% акцій клубу. Загальна сума угоди склала 740 млн євро, включаючи борги клубу. Нові керівники «Мілана» будуть обрані 14 квітня на раді акціонерів клубу.
Компанія Fininvest придбала «Мілан» в 1986 році. З того часу клуб став восьмиразовим чемпіоном Італії, п'ятикратним володарем Кубка чемпіонів, п'ятиразовим володарем Суперкубку УЄФА та переможцем Міжконтинентального кубка та клубного чемпіонату світу.