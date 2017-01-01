Берні Екклстоуна звільнили з посади голови «Формули-1»

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Берні Екклстоуна звільнили з посади президента групи компаній «Формула-1»

Про це він сам розповів німецькому виданню Auto motor und sport. «Мене сьогодні звільнили з посади. Я просто йду. Я більше не керую компанією. Це офіційно», – заявив він. Екклстоун повідомив, що його посаду обійняв колишній голова Formula One Group Чейз Кері. Екклстоуну запропонували стати почесним головою компанії.



«Це американський термін, свого роду почесний президент. Я прийняв цю пропозицію, не знаючи, що означає [ця посада]», – додав він. Financial Times із посиланням на джерела раніше писала, що Екклстоун збирається залишити свою посаду.

Однак співрозмовники газети повідомляли, що остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято. Видання повідомляло, що при Кері Formula 1 планує повернути комерційний інтерес до цього виду спорту, включаючи продаж прав на найменування та організацію додаткових заходів при проведенні 21 Гран-прі.

Джерело: РБК-Україна