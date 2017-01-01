«Бетіс» не дозволив своїм вболівальникам розгорнути банери на підтримку Романа Зозулі

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Фанати «Бетіса» прийшли на відкрите тренування команди, що відбулось 6 лютого з банерами на підтримку Романа Зозулі

Керівництво «Бетіса» не дозволило уболівальникам клубу підтримати під час відкритого тренування команди українського форварда Романа Зозулю. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Фанати «Бетіса» прийшли на відкрите тренування команди, що відбулось 6 лютого з банерами на підтримку Романа Зозулі. Однак вболівальникам не дозволили пронести плакати на тренування.

Вболівальники вимагали у керівництва клубу пояснень такому рішенню. Пізніше помічник головного тренера «Бетіса» Алексіс Трухільо заявив, що фанатам не дозволили пронести банери, аби не відволікати футболістів від тренувань.

Нагадаємо, український футболіст Роман Зозуля зазнав звинувачень від ліворадикального угрупування фанатів мадридського клубу «Райо Вальєкано». Українця через його активну волонтерську діяльність в Україні звинуватили у нацизмі, а у керівництва клубу вимагали відкликати оренду Романа Зозулі у склад «Райо Вальєкано».

Аби виступати у поточному сезоні Роман Зозуля повинен повернутисяч у «Райо Вальєкано», оскільки клуби вже підписали контракт. Якщо ж футболіст відмовиться - він залишиться у складі «Бетіса», тренуватиметься і отримуватиме платню, однак не зможе потрапляти в заявку клубу на матчі. Український футболіст обіцяв озвучити своє рішення у понеділок 6 лютого.

Додамо, що після звинувачень у нацизмі вся команда «Бетіса» виступила на підтримку українського футболіста.