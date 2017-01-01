«Бетіс» подасть в суд, якщо «Райо» відмовиться платити зарплату Зозулі

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Між іспанськими клубами може виникнути конфлікт через українського форварда

Іспанський футбольний клуб «Бетіс» має намір звернутися до суду, якщо «Райо Вальєкано» відмовиться виплачувати передбачену орендною угодою зарплату українського форварда Романа Зозулі, повідомляє SportArena з посиланням на El Pais. Згідно з укладеним між клубами орендним договором, заробітна плата 27-річного футболіста ділиться навпіл, а вона становить 1 мільйон євро «брудними» за сезон. Однак Бджоли, за інформацією ЗМІ, не мають наміру виконувати свою частину угоди, якщо українець відмовиться виступати за команду.

В цьому випадку нападнику доведеться залишитися в розташуванні севільського клубу, але грати в поточному сезоні він більше не зможе, тому «Бетіс» має намір домагатися від Райо виплати їх частини окладу через суд. При цьому щодо можливості виступу футболіста за «Райо Вальєкано» поки надходить суперечлива інформація. Напередодні телеканал Футбол 1 повідомляв про прийняте нею рішення залишитися в Бетіс, але пізніше представник українця в Іспанії Хосе Лоренцо Хіменес заявив, що той не відмовлявся грати за Бджіл.

Нагадаємо, що Зозуля став гравцем «Райо Вальєкано 31 січня, проте вже наступного дня був змушений повернутися в «Бетіс» через звинуваченя з боку фанатів команди в нацизмі і вимог його відставки. Надалі на бік Зозулі стали іспанські футбольні чиновники і «Бетіс», а «Райо» навіть запропонував йому повернутися, однак сам футболіст досі відкидав таку можливість через безперервні протести і навіть загрози від уболівальників. Таким чином, українцю доведеться чекати літа, щоб відновити виступи на офіційному рівні, адже в цьому сезоні він уже значився в трьох клубах — «Дніпрі» , «Бетіс» і «Райо» . Змінити за сезон більше клубів не дозволяють правила ФІФА.

Роман Зозуля виступає за Бетіс з літа минулого року, зігравши в першій половині поточного сезону за андалузійців лише 150 хвилин в Примері.







