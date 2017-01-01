«Бетіс» виступив з офіційною заявою на підтримку Зозулі

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Контракт Зозулі з «Бетісом» розрахований до червня 2019 року

Іспанський футбольний клуб «Бетіс» виступив з офіційною заяву з приводу ситуації, що склалася з форвардом команди Романом Зозулею.

Заява клубу виглядає наступним чином:

1. «31 січня було досягнуто угоду про перехід футболіста в «Райо Вальєкано» на правах оренди до 30 червня.

2. «Бетіс» глибоко шкодує, що Зозуля з учорашнього дня тимчасово не може продовжувати футбольну діяльність.

3. В цілях безпеки вчора Зозуля покинув «Райо» і повернувся до Севільї. До тих пір, поки ситуація не вирішиться, гравець буде тренуватися в розташуванні «Бетіса».

4. Контракт Зозулі з «Бетісом» розрахований до червня 2019 року. Ми сподіваємося, що ця ситуація буде вирішена, як можна швидше, так як вона є несправедливою і негативно впливає на репутацію українського форварда.

5. Наш клуб, а також гравці команди хочуть відзначити зразкову поведінку Зозулі.

«Враховуючи, що він є нашим футболістом, ми надамо йому і його сім'ї будь-яку підтримку в такий складний для будь-якого професіонала період».

Нагадаємо, що українець був відданий в оренду «Райо Вальєкано», однак вже через день угоду між клубами було розірвано через ставлення до Зозулі радикально налаштованих ультрас «Райо», які звинуватили гравця в нацизмі. В результаті цього інциденту Роман, згідно з регламентними нормами, може залишитися без ігрової практики до наступного літа.







