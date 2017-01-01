Біатлон. Чоловіча команда України знову фінішувала четвертою в естафеті

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Чоловіча збірна України з біатлону знову залишилася в кроці від п'єдесталу естафети етапу КС

В Антхольці (Італія) завершилася чоловіча эстафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де збірна України посіла 4-е місце. Команда виступала у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков Дмитро Підручний. Наша команда використала п'ять додаткових патронів на вогневих рубежах, але уникла штрафних кіл. Українці відстали від переможців на 46,7 секунди.

Квартет переможців з Німеччини подолав дистанцію за 1 годину 13 хвилин 57,2 секунди (0+7), випередивши команду Норвегії на мікроскопічні 0,1 секунди (0+9), 3-е місце у збірної Росії (0+9) - 33,6 секунди відставання.



Кубок світу з біатлону 2016/2017

Етан в Антгольці/Антерсельві, Італія

Чоловіки

Естафета, 4х7,5 км

21 січня

1. Німеччина (0+7) - 1:13:57.2

2. Норвегія (0+9) - +0.1

3. Росія (0+9) - +33.6

4. Україна (0+5) - +46.7

Артем Прима (0+2 і 0+1)

Сергій Семенов (0+0 і 0+1)

Володимир Семаков (0+0 і 0+1)

Дмитро Підручний (0+0 і 0+0)

5. Австрія (0+8) - +49.2

Джерело: УНІАН