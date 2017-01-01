Біатлон. Кубок світу. Джима в гонці переслідування у топ-10

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У корейському Пхенчхані завершилася жіноча гонка переслідування Кубка світу з біатлону

Німкеня Лаура Далмайер відстріляла чисто на вогневих рубежах і першою приїхала на фініш.

Друге місце зайняла фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, а третє - француженка Анаіс Бескон.

Юлія Джима показала найкращий результат у складі нашої збірної. З одним промахом на другий стійці українська біатлоністка зайняла 7 місце, поступившись 1:56.6 хвилини переможниці.

Другий результат у складі збірної України в Ірини Варвинець, яка з одним промахом на першій стійці програла на фініші 2:59.4 хвилини. Анастасія Меркушина стала 38-ю. Українка помилилася по одному разу на кожному вогневому рубежі, програвши 3:51.9 хвилини.