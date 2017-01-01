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    Біатлон. Кубок світу. Джима в гонці переслідування у топ-10

    • Сьогодні, 14:15
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    У корейському Пхенчхані завершилася жіноча гонка переслідування Кубка світу з біатлону

    Німкеня Лаура Далмайер відстріляла чисто на вогневих рубежах і першою приїхала на фініш.

    Друге місце зайняла фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, а третє - француженка Анаіс Бескон.

    Юлія Джима показала найкращий результат у складі нашої збірної. З одним промахом на другий стійці українська біатлоністка зайняла 7 місце, поступившись 1:56.6 хвилини переможниці.

    Другий результат у складі збірної України в Ірини Варвинець, яка з одним промахом на першій стійці програла на фініші 2:59.4 хвилини. Анастасія Меркушина стала 38-ю. Українка помилилася по одному разу на кожному вогневому рубежі, програвши 3:51.9 хвилини.

    спорт біатлон
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