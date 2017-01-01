Біатлон-Оберхоф. Марі Дорен Абер виграє гонку переслідування

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Українки не порадували своїм виступом в парсьюті

Жіноча гонка переслідування видалася не такою захоплюючий і інтригуючою, як чоловіча.

Місця на подіумі розподілили між собою ті ж, хто взяв медалі в спринті.

Перемога дісталася більш влучній - Марі Дорен Абер, у якій усього два промахи, другою стала чешка Коукалова з трьома промахами, а третьою представниця Фінляндії Кайса Макаряйнен, яка допустила чотири неточних постріла.

Юлія Джима, що називається, залишилася «при своїх» - 15-й стартувала і 15-ю фінішувала. Першу половину гонки Юля пройшла досить непогано, але потім допустила п'ять промахів на двох вогневих рубежах при стрільбі стоячи і відкотилася на свою стартову позицію.

У решти українських дівчат гонка склалася зовсім не найліпшим чином. Олена Підгрушна знялася з гонки після третього вогневого рубежу, Настя Меркушина хоч і залишилася в очковій зоні, але всього лише на 39-му місці, а Юлія Журавок свої стартові позиції покращила, піднявшись з 55-го місця на 47-е, але цей не той прогрес, який хотілося б бачити вболівальникам.

1. Марі Дорен Абер (1 + 0 + 0 + 1) 34: 33.3

2. Габріела Коукалова (0 + 0 + 1 + 2) +38.8

3. Кайса Макаряйнен (1 + 0 + 1 + 2) +1: 12.0

...

15. Юлія Джима (0 + 0 + 2 + 3) +3: 19.9

39. Анастасія Меркушина (1 + 3 + 1 + 1) +4: 43.1

47. Юлія Журавок (0 + 0 + 2 + 2) +7: 04.6

Олена Підгрушна (0 + 1 + 3 +) - не фінішувала

Джерело: sport.ua