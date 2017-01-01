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    Біатлон-Оберхоф. Марі Дорен Абер виграє гонку переслідування

    • Вчора, 19:39
    • Розсилка

    Українки не порадували своїм виступом в парсьюті

    Жіноча гонка переслідування видалася не такою захоплюючий і інтригуючою, як чоловіча.

    Місця на подіумі розподілили між собою ті ж, хто взяв медалі в спринті.

    Перемога дісталася більш влучній - Марі Дорен Абер, у якій усього два промахи, другою стала чешка Коукалова з трьома промахами, а третьою представниця Фінляндії Кайса Макаряйнен, яка допустила чотири неточних постріла.

    Юлія Джима, що називається, залишилася «при своїх» - 15-й стартувала і 15-ю фінішувала. Першу половину гонки Юля пройшла досить непогано, але потім допустила п'ять промахів на двох вогневих рубежах при стрільбі стоячи і відкотилася на свою стартову позицію.

    У решти українських дівчат гонка склалася зовсім не найліпшим чином. Олена Підгрушна знялася з гонки після третього вогневого рубежу, Настя Меркушина  хоч і залишилася в очковій зоні, але всього лише на 39-му місці, а Юлія Журавок  свої стартові позиції покращила, піднявшись з 55-го місця на 47-е, але цей не той прогрес, який хотілося б бачити вболівальникам.

    1. Марі Дорен Абер (1 + 0 + 0 + 1) 34: 33.3
    2. Габріела Коукалова (0 + 0 + 1 + 2) +38.8
    3. Кайса Макаряйнен (1 + 0 + 1 + 2) +1: 12.0
    ...
    15. Юлія Джима (0 + 0 + 2 + 3) +3: 19.9
    39. Анастасія Меркушина (1 + 3 + 1 + 1) +4: 43.1
    47. Юлія Журавок (0 + 0 + 2 + 2) +7: 04.6
    Олена Підгрушна (0 + 1 + 3 +) - не фінішувала

    Джерело: sport.ua

    біатлон
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