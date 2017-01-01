Біатлон. Збірна України в естафеті стала четвертою

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Чоловіча збірна України посіла четверте місце в естафеті на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу

Наша четвірка відстала рівно на 28 секунд від переможців змагань, але всього на 4,5 секунди від команди Німеччини, яка фінішувала на 3-му місці. Українці виступали у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Віталій Кільчицький.

Виступаючи без одного з лідерів Дмитра Підручного українці, проте, зуміли нав'язати боротьбу суперникам, жодного разу по ходу дистанції не випадали з топ-10, а на останньому етапі Кільчицький зумів перейти з 7-го місця на старті етапу одразу на 4-те. Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії з результатом 1 година 13 хвилин 40,7 секунди. Лише на 5,1 секунди відстала збірна Росії, яка лідирувала впродовж більшої частини дистанції. Німці відстали від переможців на 23,5 секунди.

Етап КС у Німеччині продовжиться в четвер жіночою естафетою. У п'ятницю-суботу відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки, а в неділю – дві гонки переслідування.





Кубок світу з біатлону 2016/2017

Рупольдинг, Німеччина

Естафета

11 січня

Чоловіки

1.Норвегія (0+5) 1:13:40.7

2.Росія (0+2) +5.1

3.Німеччина (1+9) +23.5

4.УКРАЇНА (0+6) +28.0

Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков, Віталій Кільчицький

5. Чехія (1+9) +32.6