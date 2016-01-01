Біатлоністка Меркушина - найкраща спортсменка грудня

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Разом з командою Анастасія посіла третє місце в естафеті Кубка світу

За підсумками грудня найкращою спортсменкою місяця в Україні Національний олімпійський комітет назвав біатлоністку. Її особисті наставники і батькитастали найкращими тренерами місяця.

У грудні Меркушина, яка бігла на останньому етапі, в складі збірної України посіла третє місце в естафеті Кубка світу.

Крім того, на етапі Кубка IBU Меркушина виграла в спринті і змішаній естафеті.

Джерело: segodnya.ua