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    Біатлоністка Меркушина - найкраща спортсменка грудня

    • Вчора, 14:51
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    Разом з командою Анастасія посіла третє місце в естафеті Кубка світу

    За підсумками грудня найкращою спортсменкою місяця в Україні Національний олімпійський комітет назвав біатлоністку Анастасію Меркушіну. Її особисті наставники і батьки Ірина та Олег Меркушіни  стали найкращими тренерами місяця.

    У грудні Меркушина, яка бігла на останньому етапі, в складі збірної України посіла третє місце в естафеті Кубка світу.

    Крім того, на етапі Кубка IBU Меркушина виграла в спринті і змішаній естафеті.

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
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