Біатлоністка Варвинець пропустить сьогоднішню гонку на етапі Кубка світу

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В італійському місті Антхольц відбудеться індивідуальна гонка з біатлону у жінок

В італійському місті Антхольц відбудеться індивідуальна гонка у жінок в рамках шостого етапу Кубка світу. Збірна України визначилась із складом.

Спочатку планувалося, що Олена Підгрушна пропустить цю гонку і буде готуватися до чемпіонату світу. Але в останній момент захворіла Ірина Варвинець, тому її замінить саме капітан жіночої збірної.

Склад і стартові номери українок:

17 – Олена Підгрушна

21 – Юлія Журавок

36 – Юлі Джима

43 – Анастасія Меркушина

77 – Валя Семеренко

87 – Яна Бондарь.

Відзначимо, що в інших збірних також відбулися зміни. У гонці не виступлять Міріам Гесснер (погані результати), Франциска Пройсс (хвороба), Тіріл Екхоф (підготовка).

Нагадаємо, що за результатами цієї гонки 5 спортсменок не з ТОП-25 загального заліку відберуть в мас-старт.

Джерело: УНН