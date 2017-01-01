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    Біатлоністка Варвинець пропустить сьогоднішню гонку на етапі Кубка світу

    • Сьогодні, 08:49
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    В італійському місті Антхольц відбудеться індивідуальна гонка з біатлону у жінок

    В італійському місті Антхольц відбудеться індивідуальна гонка у жінок в рамках шостого етапу Кубка світу. Збірна України визначилась із складом.

    Спочатку планувалося, що Олена Підгрушна пропустить цю гонку і буде готуватися до чемпіонату світу. Але в останній момент захворіла Ірина Варвинець, тому її замінить саме капітан жіночої збірної.

    Склад і стартові номери українок:
    17 – Олена Підгрушна
    21 – Юлія Журавок
    36 – Юлі Джима
    43 – Анастасія Меркушина
    77 – Валя Семеренко
    87 – Яна Бондарь.

    Відзначимо, що в інших збірних також відбулися зміни. У гонці не виступлять Міріам Гесснер (погані результати), Франциска Пройсс (хвороба), Тіріл Екхоф (підготовка).

    Нагадаємо, що за результатами цієї гонки 5 спортсменок не з ТОП-25 загального заліку відберуть в мас-старт.

    Джерело: УНН

    біатлон Кубок світу
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