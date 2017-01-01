Біатлоністки Підгрушна та Семеренко достроково завершили сезон

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Олена Підгрушна і Валентина Семеренко не виступлять на заключних етапах Кубка світу

Дві олімпійські чемпіонки Олена Підгрушна і Валентина Семеренко не виступлять на заключних етапах Кубка світу з біатлону. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в ефірі телеканалу XSPORT заявив, що поточний сезон для Семеренко і Підгрушної достроково завершено.

Дві титуловані біатлоністки не приїдуть в Контіолахті і Холменколллен. «Валя Семеренко та Олена Підгрушна, напевно завершать після цього етапу свої виступи на Кубку світу в цьому сезоні, в команду буде викликана Бєлкіна, а у чоловічої збірної замість Жирного виступить Ткаленко. Інших змін поки що немає. Взагалі, звичайно питання є, але будемо працювати», — сказав Бринзак.

Також голова ФБУ поскаржився на організацію етапу Кубка світу в Пхенчхані – Бринзак розкритикував стан траси, через яку сервісерам було непросто підготувати лижі до гонок. «Враження від організації етапу у нас погані, дуже сильно впливає акліматизація. У дівчат в естафеті була проблема з одним із етапів, так як ми і думали. Валя Семеренко все-таки без повноцінної річної підготовки, не може боротися в цьому сезоні. Ну, а хлопці молодці, стараються, показали, що можуть боротися і в естафеті та в особистих гонках. Треба буде нам на етап Семакова більш стабільного бійця знайти, і зможемо боротися, я думаю. Працюємо далі, бачимо, що є нюанси, але ще є рік до Олімпіади, щоб все виправити. Наш мастильник сьогодні сказав, що навіть на Кубку IBU такого немає, в плані підготовки траси. Ви ж бачили яка коричнева, була брудна траса. Недалеко від арени є відкриті майданчики з піском і вітер його скрізь розносить, потрапляє на трасу. Сніг також стає зовсім різним, на стадіоні один, на трасі інший. Тому, дуже ми намучилися з цієї мастилом. Температура постійно змінюється, дівчата бігли, на трасі була каша і тепла погода, зараз вже мінус вісім градусів. Доводиться пробувати нове мастило...загалом, проблем вистачає. Ми намагалися не проходити акліматизацію, лягали спати в 4 ранку за місцевим часом, а вставали в 12 дня. Це було зроблено для того, щоб потім назад не акліматизуватися в Європі. Було дуже непросто чекати до 4 ранку, ну і потім все було зім'ято», — підсумував Бринзак.

В особистих гонках етапу Кубка світу в Пхенчхані українські біатлоністи тричі фінішували в топ-10 – Юлія Джима стала шостою в спринті і посіла сьоме місце в переслідуванні, а Артем Прима завершив спринт з 10-м результатом. В естафетах чоловіча команда посіла 5-е місце, жіноча - 7-е.







Джерело: sportarena.com