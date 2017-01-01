Бій Кличка і Джошуа важливіший за дербі «Манчестера» - Моурінью

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Знаменитий тренер «Манчестер Юнайтед» заговорив про бокс

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью вважає, що бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа важливіший за матч його команди проти «Манчестер Сіті». Про це він розповів офіційному сайту МЮ.

«Не можу порівнювати наш матч з «Сіті» з цим боєм, я все ж не фахівець з боксу. Це індивідуальний вид спорту, все залежить лише від Ентоні та Кличка. Так що це зовсім інше. Втім, це бій за титул чемпіона світу. А ми лише ведемо боротьбу за топ-4. Тому в суботу на «Уемблі» вся увага буде сфокусована на Кличку і Джошуа», - заявив Моурінью.

Нагадаємо, бій Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Уемблі». В цьому поєдинку розіграють чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO та WBA.

Джерело: Укрінформ