  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Бій Кличко - Джошуа побив рекорд ТВ-трансляцій боксу у Великобританії

    • Сьогодні, 21:57
    • Розсилка

    Середня кількість глядачів на телеканалі Showtime склала 659 тисяч осі

    Трансляція боксерського бою між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа встановила рекорд на британському телеканалі Showtime. Середня кількість глядачів, залучених до трансляції поєдинку, склала 659 тисяч осіб.

    Це рекорд телеканалу для прямих трансляцій боксерських поєдинків. Піковий момент трансляції – 5-й і 6-й раунди, коли аудиторія бою склала 687 000 чоловік. Найближчим часом очікуються статистичні дані від американського телеканалу HBO, на якому бій Джошуа проти Кличка був показаний в запису.

    Джерело: Boxingscene

    спорт Володимир Кличко бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ