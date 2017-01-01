Бій Кличко - Джошуа побив рекорд ТВ-трансляцій боксу у Великобританії
- Сьогодні, 21:57
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Середня кількість глядачів на телеканалі Showtime склала 659 тисяч осі
Трансляція боксерського бою між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа встановила рекорд на британському телеканалі Showtime. Середня кількість глядачів, залучених до трансляції поєдинку, склала 659 тисяч осіб.
Це рекорд телеканалу для прямих трансляцій боксерських поєдинків. Піковий момент трансляції – 5-й і 6-й раунди, коли аудиторія бою склала 687 000 чоловік. Найближчим часом очікуються статистичні дані від американського телеканалу HBO, на якому бій Джошуа проти Кличка був показаний в запису.
Джерело: Boxingscene