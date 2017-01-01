Бій Мейвезер - Макгрегор відбудеться 10 червня в Лас-Вегасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бійці проведуть поєдинок за правилами боксу

Флойд Мейвезер

Конором Макгрегором

Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях(49-0, 26 КО) практично домовився із зіркою UFC

За інформацією FloCombat, бійці вже затвердили місце - T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Поєдинок пройде вже 10 червня.

Нагадаємо, що Мейвезер-молодший не виходив в ринг з вересня 2015 року, коли в прощальному поєдинку він перебоксував співвітчизника Андре Берто. За свою 50-у появу на ринзі Мейвезер хоче заробити як мінімум 100 мільйонів доларів.

Головною проблемою для Макгрегора, який вже отримав боксерську ліцензію і почав проводити тренування за правилами боксу, є контракт з UFC, за яким він повинен захищати свій титул під егідою організації.

Джерело: segodnya.ua