  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Бєлкіна виборола золоту медаль на Універсіаді

    • Сьогодні, 17:19
    • Розсилка

    Ця медаль вищої проби стала для України першою на змаганнях 2017 року

    Українська біатлоністка Надія Бєлкіна  виборола золоту медаль на зимовій Універсіаді-2017, яка проходить в Алмати, Казахстан.

    Українка залишила своїх суперниць не при справах у гонці переслідування, завоювавши для України перше "золото" на змаганнях.

    "Срібло" та "бронза" дісталися росіянкам Ользі Шестериковій і Ларисі Кукліній відповідно.

    Трохи не дотягла до бронзової медалі Яна Бондар, яка фінішувала в підсумку четвертою.

    У Юлії Бригинець на фініші 11-й результат, а Марія Кручова  і Яна Пустовалова, поліпшивши позиції в переслідуванні, закінчили гонку 14-ю і 16-ю відповідно.

    У програмі змагань залишаються змішана естафета і гонка з масовим стартом

    Джерело: segodnya.ua
    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ