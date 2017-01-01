Бєлкіна виборола золоту медаль на Універсіаді

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Ця медаль вищої проби стала для України першою на змаганнях 2017 року

Українська біатлоністкавиборола золоту медаль на зимовій Універсіаді-2017, яка проходить в Алмати, Казахстан.

Українка залишила своїх суперниць не при справах у гонці переслідування, завоювавши для України перше "золото" на змаганнях.

"Срібло" та "бронза" дісталися росіянкам Ользі Шестериковій і Ларисі Кукліній відповідно.

Трохи не дотягла до бронзової медалі Яна Бондар, яка фінішувала в підсумку четвертою.

У Юлії Бригинець на фініші 11-й результат, а Марія Кручова і Яна Пустовалова, поліпшивши позиції в переслідуванні, закінчили гонку 14-ю і 16-ю відповідно.

У програмі змагань залишаються змішана естафета і гонка з масовим стартом