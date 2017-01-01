Бої Ломаченка, Усика та Гвоздика стали найбільш рейтинговою подією на українському ТБ у 2017 році

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Поєдинки Василя Ломаченка, Олександра Усика та Олександра Гвоздика 8 квітня з урахуванням повторів на українському ТБ переглянуло 5,3 млн осіб

Боксерський вечір у США за участю трьох українців став найбільш рейтинговою подією українського ТБ з початку 2017 року, повідомляє офіційна сторінка K2 Promotions у «ВКонтакте».

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко нокаутом переміг американця Джейсона Сосу. Олександр Усик одностайним рішенням суддів здолав американця Майкла Хантера, а Олександр Гвоздик у третьому раунді нокаутував Юнієскі Гонсалеса.