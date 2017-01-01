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    Боксер Далакян став обов'язковим претендентом на титул WBA

    • Сьогодні, 16:33
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    Українець очолив рейтинг Всесвітньої боксерської асоціації в найлегшій вазі

    Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) став обов'язковим претендентом на титул WBA в найлегшій вазі. 22 квітня в Києві уродженець Дніпра успішно захистив титул WBA Continental, нокаутувавши в шостому раунді мексиканця Луїса Мануеля Маціаса (9-4-3, 3 КО). Це дозволило Далакяну піднятися на перше місце рейтингу WBA в своїй ваговій категорії.

    Висока позиція дає українському боксеру право провести титульний бій за звання чемпіона світу за версією WBA проти володаря титулу японця Кадзуто Іокі (22-1, 13 КО). Поєдинок має відбутися до кінця 2017 року.

    Компанія Union Boxing Promotion, яка представляє інтереси Далакяна, на офіційному сайті повідомила, що переговори з Іокі почнуться вже найближчим часом.

    Джерело: xsport.ua

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