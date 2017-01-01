Боксер Шелестюк робить планку з дружиною на спині

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Непереможений український боксер показав, як виконує вправу «планка» з дружиною

Непереможений український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк в одній із соціальних мереж продемонстрував, як тренується. Спортсмен виконує вправу «планка» з дружиною - моделлю Аліною Шелестюк - на спині!

"А ви зробили зарядку?! Кохана допомагає в тренуваннях. Планка з навантаженням", - підписав фото Тарас.

Свій останній бій Шелестюк провів в листопаді 2016 року, коли за очками переміг Джеймі Херрера і захистив другорядний чемпіонський пояс WBO NABO.

У рейтингу діючих боксерів напівсередньої ваги Шелестюк займає 62-е місце.

Джерело: segodnya.ua