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    Боксер Шелестюк робить планку з дружиною на спині

    • Сьогодні, 15:32
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    Непереможений український боксер показав, як виконує вправу «планка» з дружиною

    Непереможений український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк  в одній із соціальних мереж продемонстрував, як тренується. Спортсмен виконує вправу «планка» з дружиною - моделлю Аліною Шелестюк - на спині!

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    "А ви зробили зарядку?! Кохана допомагає в тренуваннях. Планка з навантаженням", - підписав фото Тарас.

    Свій останній бій Шелестюк провів в листопаді 2016 року, коли за очками переміг Джеймі Херрера і захистив другорядний чемпіонський пояс WBO NABO.

    У рейтингу діючих боксерів напівсередньої ваги Шелестюк займає 62-е місце.

    Джерело: segodnya.ua

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