Боксер, який побив Ломаченка, ганебно кинув українця
- Вчора, 13:28
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Орландо Салідо знає, що не зможе виграти у ЛомаченкаМексиканець Орландо Салідо, який завдав єдиної поразки в профі-кар'єрі Василю Ломаченку, боягузливо відмовився від реваншу з українцем. Про це повідомив промоутер нашого чемпіона світу за версією WBO Боб Арум.
«Орландо Салідо злякався. Лише цим можна пояснити його відмову. Він запросив шалені гроші, і ми погодилися їм їх заплатити. А потім він сказав «ні». Він просто відмовився приймати бій. Чому? Тому що він знає, що не зможе виграти у Ломаченка. Першого разу йому просто пощастило», – заявив Арум у коментарі RingTV.
Нагадаємо, що після перемоги Ломаченка над Ніколасом Уолтерсом промоутер Василя заявив про повторний бій українця з його давнішнім кривдником. Обидва боксери також висловили готовність провести реванш.
Джерело: Обозреватель