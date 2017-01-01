Боксер, який побив Ломаченка, ганебно кинув українця

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Орландо Салідо знає, що не зможе виграти у Ломаченка

Орландо Салідо

Мексиканець, який завдав єдиної поразки в профі-кар'єрі, боягузливо відмовився від реваншу з українцем. Про це повідомив промоутер нашого чемпіона світу за версією WBO Боб Арум.

«Орландо Салідо злякався. Лише цим можна пояснити його відмову. Він запросив шалені гроші, і ми погодилися їм їх заплатити. А потім він сказав «ні». Він просто відмовився приймати бій. Чому? Тому що він знає, що не зможе виграти у Ломаченка. Першого разу йому просто пощастило», – заявив Арум у коментарі RingTV.

Нагадаємо, що після перемоги Ломаченка над Ніколасом Уолтерсом промоутер Василя заявив про повторний бій українця з його давнішнім кривдником. Обидва боксери також висловили готовність провести реванш.

Джерело: Обозреватель