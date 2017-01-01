Бондар виграла срібну медаль Універсіади

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Наша біатлоністка другою фінішувала в спринті

Сьогодні в Алмати в рамках біатлонних змагань зимової Універсіади пройшла жіноча спринтерська гонка.

Срібну медаль у цій дисципліні виграла українка Яна Бондар. Навіть з двома колами штрафу наша біатлоністка показала високий результат.

Для України це вже друга біатлонна нагорода Універсіади. Раніше "бронзу" завоювала в індивідуальній гонці Надія Бєлкіна.

Результати спринту:

1. Галина Вишневська (Казахстан) – 21:43,1 (1+0)

2. Яна Бондар (Україна) – +22,8 (1+1)

3. Анастасія Єгорова (Росія) – +36,7 (1+0)