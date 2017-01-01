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    Бондар виграла срібну медаль Універсіади

    • Вчора, 11:30
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    Наша біатлоністка другою фінішувала в спринті

    Сьогодні в Алмати в рамках біатлонних змагань зимової Універсіади пройшла жіноча спринтерська гонка.

    Срібну медаль у цій дисципліні виграла українка Яна Бондар. Навіть з двома колами штрафу наша біатлоністка показала високий результат.

    Для України це вже друга біатлонна нагорода Універсіади. Раніше "бронзу" завоювала в індивідуальній гонці Надія Бєлкіна.

    Результати спринту:

    1. Галина Вишневська (Казахстан) – 21:43,1 (1+0)
    2. Яна Бондар (Україна) – +22,8 (1+1)
    3. Анастасія Єгорова (Росія) – +36,7 (1+0)

    Джерело: segodnya.ua
    біатлон
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