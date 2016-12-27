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    Бондар виграла срібну медаль Універсіади

    • Сьогодні, 11:35
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    Українська біатлоністка посіла друге місце в мас-старті

    Сьогодні на Універсіаді в Алмати пройшов жіночий біатлонний мас-старт. Свою третю медаль на змаганнях виграла Яна Бондар.

    Допустивши п'ять промахів на вогневих рубежах, колишня лижниця ходом надолужила згаяне і фінішувала другою.

    Раніше Бондар вже вигравала на Універсіаді "срібло" і "бронзу".

    Результати мас-старту:

    1. Галина Вишневська (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1)
    2. Яна Бондар (Україна) – +1.02,3 (0+0+3+2)
    3. Лариса Кукліна (Росія) – +1.13,1 (0+0+0+2)
    ...
    6. Надія Бєлкіна (Україна) – +2.23,9 (2+0+3+0)
    9. Марія Кручова (Україна) – +2.57,0 (1+0+2+0)
    10. Юлія Бригинець (Україна) – +3.33,2 (0+0+1+1)

    Джерело: segodnya.ua
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