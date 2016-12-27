Бондар виграла срібну медаль Універсіади
- Сьогодні, 11:35
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Українська біатлоністка посіла друге місце в мас-стартіСьогодні на Універсіаді в Алмати пройшов жіночий біатлонний мас-старт. Свою третю медаль на змаганнях виграла Яна Бондар.
Допустивши п'ять промахів на вогневих рубежах, колишня лижниця ходом надолужила згаяне і фінішувала другою.
Раніше Бондар вже вигравала на Універсіаді "срібло" і "бронзу".
Результати мас-старту:
1. Галина Вишневська (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1)
2. Яна Бондар (Україна) – +1.02,3 (0+0+3+2)
3. Лариса Кукліна (Росія) – +1.13,1 (0+0+0+2)
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6. Надія Бєлкіна (Україна) – +2.23,9 (2+0+3+0)
9. Марія Кручова (Україна) – +2.57,0 (1+0+2+0)
10. Юлія Бригинець (Україна) – +3.33,2 (0+0+1+1)
Джерело: segodnya.ua