Бондаренко не змогла потрапити у півфінал парного турніру в Римі

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У дуеті з чешкою ​​Катержіною Синяковою українка програла Тимеї Бабош і Андреї Главачковій

не змогла пробитися в півфінал турніру в Римі в парному розряді. Українка, яка грала в Італії з чешкою Катержіною Синяковою, програла четвертим сіяним - угорці Тимеї Бабош і чешці Андреї Главачковій - 6: 3, 1: 6, 4:10.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. За цей час Бондаренко і Синякова на двох подали один ейс і допустили одну невимушену помилку, реалізувавши два брейк-поінтів з трьох. У Бабош і Главачкової на рахунку дві подачі навиліт і жодної подвійної і три виграних гейма на прийомі.

За вихід у фінал Тімеа і Андреа битимуться з переможницями в протистоянні Катерина Макарова / Олена Весніна - Барбора Крейчікова / Сайсай Чжен.

Також відзначимо, що в одиночному розряді боротьбу в Римі продовжує Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі зіграє з Кароліною Плішковою.

Джерело: xsport.ua