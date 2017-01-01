Бондаренко обіграла російську тенісистку на турнірі в Чарльстоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру

Третій номер жіночого тенісу Україниуспішно стартувала на турнірі WTA в Чарльстоні (США).

У матчі першого кола Катерина переграла росіянку Євгенію Родіну в двох сетах — 6:4, 7:5.

Примітно, що завершальні гейми кожної з партій українка вигравала на подачі суперниці.

Зауважимо, що у другому колі на нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру Кікі Бертенс (21 номер у рейтингу WTA).

Джерело: УНН