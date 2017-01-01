Бондаренко обіграла російську тенісистку на турнірі в Чарльстоні
- Сьогодні, 11:04
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На нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніруТретій номер жіночого тенісу України Катерина Бондаренко успішно стартувала на турнірі WTA в Чарльстоні (США).
У матчі першого кола Катерина переграла росіянку Євгенію Родіну в двох сетах — 6:4, 7:5.
Примітно, що завершальні гейми кожної з партій українка вигравала на подачі суперниці.
Зауважимо, що у другому колі на нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру Кікі Бертенс (21 номер у рейтингу WTA).
Джерело: УНН