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    Бондаренко обіграла російську тенісистку на турнірі в Чарльстоні

    • Сьогодні, 11:04
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    На нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру

    Третій номер жіночого тенісу України Катерина Бондаренко  успішно стартувала на турнірі WTA в Чарльстоні (США).

    У матчі першого кола Катерина переграла росіянку Євгенію Родіну в двох сетах — 6:4, 7:5.
    Примітно, що завершальні гейми кожної з партій українка вигравала на подачі суперниці.

    Зауважимо, що у другому колі на нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру Кікі Бертенс (21 номер у рейтингу WTA).

    Джерело: УНН

    теніс Катерина Бондаренко
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