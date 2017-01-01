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    Борчині Семків і Ткач завоювали дві медалі чемпіонату Європи

    • Сьогодні, 22:45
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    Срібло в категорії 48 кг і бронза - до 63 кг

    Українські борчині Ілона Семків  та Юлія Ткач  завоювали срібну і бронзову нагороди чемпіонату Європи, який проходить в сербському Нові-Сад.

    Семків, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, в фіналі зійшлася з екс-українкою Мариною Стадник, яка прийняла азербайджанське громадянство. Поступившись на другій хвилині 0:10, Ілона отримала срібну медаль.

    Ткач, яка виступає у ваговій категорії до 63 кг, в бронзовому фіналі зійшлася з росіянкою Інною Тражуковою. По ходу сутички наша спортсменка програвала 0: 7, але змогла провести больовий прийом, поклала суперницю на лопатки і достроково виграла бронзу.

    У фінал своєї категорії Юлію не пустила представниця Болгарії.


    Джерело: xsport.ua

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