Борчиня Черкасова завоювала «бронзу» чемпіонату Європи

Українка здобула яскраву і впевнену перемогу над турецькою суперницею в «бронзовому фіналі»

У сербському місті Нові-Сад пройшли вирішальні сутички четвертого дня чемпіонату Європи з боротьби, за підсумками якого скарбничка збірної України поповнилася однією медаллю.





У жіночих змаганнях вагової категорії до 69 кг українка Алла Черкасова вийшла в бронзовий фінал, де їй протистояла спортсменка з Туреччини Бусі Тосун.





Черкасова зазнала певні труднощі на перших хвилинах сутички, але під завісу зустрічі перевага українки вже не викликала сумнівів ні у вболівальників, ні у суддів, які зафіксували переможний рахунок 11: 4 на користь Алли.





Ще одну "бронзу" в цій ваговій категорії виграла француженка Селена Фанта Лароке, "срібло" дісталося білорусці Марії Мамашук, а "золото" - у росіянки Анастасії Братчикової.