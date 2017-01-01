Брат Кличка розповів про недолік спортсмена

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Володимир Кличко поділився очікуваннями від майбутнього бою свого брата Володимира з британцем Ентоні Джошуа

Колишній триразовий чемпіон світу в суперважкій вазі українецьв відеоінтерв'ю Fight Hub поділився очікуваннями від майбутнього бою свого брата Володимира з британцем Ентоні Джошуа:

"Якщо Володимир Кличко буде ментально сфокусований - ніхто не зможе його побити. Його найбільша проблема в тому, що він не завжди сфокусований на 100%, як було в його останньому бою проти Тайсона Ф'юрі.

Володимир дуже технічний, відмінно підготовлений фізично, він має дуже важким ударом, але ... у нього є один великий недолік - часто він буває недостатньо сфокусований.

Що стосується Джошуа, то він молодий, сильний, голодний. Він дуже хороший атлет з прекрасним майбутнім, але йому ще потрібно довести свій рівень в бою з моїм братом ", - сказав Віталій Кличко.