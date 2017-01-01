Брати Клички у топ-20 найкращих важковаговиків у історії боксу

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Українські боксери Володимир та Віталій Кличко потрапили до списку топ-20 найкращих важковаговиків у історії.

Володимир Кличко опинився на 16-му місці, а Віталій Кличко йде у списку одразу за братом. Найкращим важковаговиком у історії визнано легендарного американця Мухаммеда Алі, пише Еспресо з посиланням на авторитетний журнал The Ring.

Загалом рейтинг виглядає так:

1. Мухаммед Алі

2. Джо Луїс

3. Джек Джонсон

4. Роккі Марчіано

5. Ларрі Холмс

6. Джек Демпсі

7. Джордж Форман

8. Джо Фрейзер

9. Майк Тайсон

10. Сонні Лістон

11-12. Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс

13. Джин Танні

14. Джон Салліван

15. Джеймс Джеффріс

16. Володимир Кличко

17. Віталій Кличко

18. Джеймс Корбетт

19. Ріддік Боу

20. Боб Фітцсіммонс

Нагадаємо, що Володимир Кличко свій наступний бій проведе 29 квітня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.