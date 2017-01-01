Бразильський «Шапекоенсе» виграв перший титул після авіакатастрофи

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Команда, яка була заново відроджена після страшної трагедії, стала чемпіоном свого штату

Бразильський клуб «Шапекоенсе» виграв чемпіонат штату Санта-Катаріна – це перший титул клубу після авіакатастрофи, що сталася в листопаді 2016 року, коли загинула велика частина команди. В матчі чемпіонату штату Санта-Катаріна «Шапекоенсе» переміг найближчого переслідувача «Жоінвіль» (2:0) і достроково забезпечив собі чемпіонство. «Шапекоенсе» вшосте виграв чемпіонат штату (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017).

Нагадаємо, 29 листопада минулого року пасажирський літак BAE Avro RJ85 розбився при заході на посадку неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії. Футбольна команда «Шапекоенсе» летіла на один з двох фінальних матчів Кубка Південної Америки. В авіакатастрофі вижили тільки шість чоловік, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.



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Джерело: УНІАН