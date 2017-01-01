Британці відмовили США в повторному огляді допінг-проб легкоатлета Мо Фари

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Спортсмен завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх

Британське антидопінгове агентство (UKAD) відмовило американським колегам з USADA у видачі проб сечі і крові чотириразового олімпійського чемпіона Мо Фари для повторного огляду.

USADA мало намір перевірити ще раз проби Мо Фари з використанням новітніх засобів з виявлення заборонених речовин.

Раніше стало відомо, що американський тренер Альберто Салазар, який трудився в так званому проекті «Орегон», зокрема з Мо Фарою, використовував суміші з дозволених препаратів для підвищення рівня тестостерону у своїх підопічних на основі L-карнітину.

Сам Фара схвалив повторне надання своїх проб будь-якій антидопінговій організації і заявив, що ніколи не порушував антидопінгові правила. На Іграх 2012 і 2016 років він завоював по дві золоті медалі в бігу на 10 000 і 5000 м.

Додамо, що британський бігун опинився серед спортсменів, які беруть заборонені препарати на правах терапевтичного винятку.

Джерело: segodnya.ua