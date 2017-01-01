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    Бронзова призерка Олімпіади взяла вимушену паузу в кар’єрі

    • Сьогодні, 15:16
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    Бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова взяла невелику вимушену паузу в кар'єрі у зв'язку з травмою, яка дала про себе знати під час Кубка Дерюгіної

    Українська гімнастка Ганна Різатдінова взялави мушену паузу в кар'єрі у зв'язку з травмою. Про це вона розповіла на прес-конференції.

    «Я не покинула гімнастику, як хтось міг подумати, коли вчора не було інформації. Зараз головне – відновитися. А далі видно буде. Терміни відновлення? Потрібно долікувати травму, щоб не було ніяких проблем, а далі буде видно. Здоров'я є здоров'я, головне – вилікуватися», – сказала спортсменка.

    Раніше Ганна Різатдінова знялася вже після першого виду програми змагання у багатоборстві Кубка Дерюгіної-2017.

    «Ганна Різатдінова вимушено припинила участь у кваліфікаційних змаганнях Deriugina Cup Grand Prix. Після першого виступу з обручем бронзовий призер Олімпіади в Ріо не змогла продовжити участь у змаганнях з причини загострення давньої травми стопи», – сказано в прес-релізі оргкомітету турніру.

    Джерело: Вголос

    спорт художня гімнастика Ганна Різатдінова
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