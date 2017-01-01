Бронзова призерка Олімпіади взяла вимушену паузу в кар’єрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова взяла невелику вимушену паузу в кар'єрі у зв'язку з травмою, яка дала про себе знати під час Кубка Дерюгіної

Українська гімнастка Ганна Різатдінова взялави мушену паузу в кар'єрі у зв'язку з травмою. Про це вона розповіла на прес-конференції.

«Я не покинула гімнастику, як хтось міг подумати, коли вчора не було інформації. Зараз головне – відновитися. А далі видно буде. Терміни відновлення? Потрібно долікувати травму, щоб не було ніяких проблем, а далі буде видно. Здоров'я є здоров'я, головне – вилікуватися», – сказала спортсменка.

Раніше Ганна Різатдінова знялася вже після першого виду програми змагання у багатоборстві Кубка Дерюгіної-2017.

«Ганна Різатдінова вимушено припинила участь у кваліфікаційних змаганнях Deriugina Cup Grand Prix. Після першого виступу з обручем бронзовий призер Олімпіади в Ріо не змогла продовжити участь у змаганнях з причини загострення давньої травми стопи», – сказано в прес-релізі оргкомітету турніру.

Джерело: Вголос