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    «Будівельник» став десятикратним чемпіоном України з баскетболу

    • Вчора, 23:22
    • Розсилка

    «Будівельник» переміг «Хімік» в фінальній серії з рахунком 3:1

    Київський «Будівельник» обіграв «Хімік» в четвертому матчі фінальної серії української Суперліги і в десятий раз в історії став чемпіоном країни.

    Господарям майданчика навіть не допоміг штурм в останньому періоді, де вони заробили 33 очка, зумівши скоротити відставання від 25 до 8 пунктів. Гості в цей час задовольнялися лише 19 балами, але гандикап, зароблений в попередніх періодах, дозволив «будівельникам» утримати перемогу.

    Ця перемога в Південному дозволила киянам довести рахунок в серії до 3:1 на свою користь.

    спорт баскетбол
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