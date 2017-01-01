«Будівельник» став десятикратним чемпіоном України з баскетболу

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«Будівельник» переміг «Хімік» в фінальній серії з рахунком 3:1

Київський «Будівельник» обіграв «Хімік» в четвертому матчі фінальної серії української Суперліги і в десятий раз в історії став чемпіоном країни.

Господарям майданчика навіть не допоміг штурм в останньому періоді, де вони заробили 33 очка, зумівши скоротити відставання від 25 до 8 пунктів. Гості в цей час задовольнялися лише 19 балами, але гандикап, зароблений в попередніх періодах, дозволив «будівельникам» утримати перемогу.



Ця перемога в Південному дозволила киянам довести рахунок в серії до 3:1 на свою користь.