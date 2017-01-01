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    Букмекери: Макс Бурсак програє Раміресу в титульному бою

    • Сьогодні, 22:25
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    Аналітики букмекерських контор не вірять, що український боксер зможе нав'язати свій бій непереможеному мексиканцю

    22 квітня в Карсоні (США) український боксер другої середньої ваги Макс Бурсак  проведе свій другий титульний поєдинок в кар'єрі. Суперником Бурсака буде 25-річний чемпіон WBO Гільберта Рамірес, який не знав поразок на професійному рингу.

    Нагадаємо, що в 2015 році Бурсак вже боксував за титул за версією IBO, але програв Заку Данну за очками.

    Зараз українець - явний аутсайдер бою. Коефіцієнт на перемогу Раміреса мінімальний - 1.01, тоді як на перемогу Бурсака - 17, на нічию - 34.

    Джерело: segodnya.ua

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