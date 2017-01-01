Букмекери назвали фаворитів перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів

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2 і 3 травня відбудуться перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів. У вівторок «Реал» приймає «Атлетіко», а в середу «Ювентус» на виїзді зіграє з «Монако»

На думку європейських букмекерів, фаворитом першого матчу і всього протистояння є футболісти «королівського» клубу. На перемогу «Реала» у першому матчі букмекери встановили коефіцієнт 1,85. На перемогу гостей його встановлено на позначці 4,75, а на нічию – 3,75.

В цілому прохід «Реала» у фінал турніру букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,56.

У першій зустрічі «Ювентуса» з «Монако» букмекери не бачать явного фаворита. Незважаючи на це, фахівці схиляються до перемоги гостей, на яких встановлено коефіцієнт 2,50. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,00, а на нічию дають 3,40.

Прохід чемпіона Італії оцінено коефіцієнтом 1,37, а ось вихід французів у фінал є малоймовірним – 3,25.