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    Букмекери вважають Джошуа найсильнішим важковаговиком у світі

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка

    На можливий реванш Джошуа проти Кличка котирувань поки немає

    Пояси чемпіонів світу в "хевівейте" зараз у трьох: WBA, IBF – у Ентоні Джошуа, WBC – у Деонтея Уайлдера, WBO – у Джозефа Паркера.

    Але саме колишнього суперника Володимира Кличка букмекери виводять найсильнішим на даний момент супертяжем планети.

    А найнебезпечнішим суперником для нього – Тайсона Ф'юрі, з перемоги якого над Кличком почалася вся ця метушня в дивізіоні. Шанси Тайсона побити Джошуа оцінюють в 41% (Кличко давали менше – 33%, коефіцієнт 2,75).

    На можливий рематч Джошуа vs Кличко котирувань поки немає. Але є на інших потенційних суперників британського чемпа.

    Варіант SkyBet (перемога 1 – нічия – перемога 2):

    Джошуа vs Ф'юрі
    1,62 – 29 – 2,2
    56% – 3% – 41%

    Джошуа vs Хей
    1,4 – 29 – 2,75
    64% – 3% – 33%

    Джошуа vs Уайлдер
    1,36 – 29 – 3
    67% – 3% – 30%

    Джошуа vs Паркер
    1,05 – 29 – 9
    87% – 3% – 10%

    Джерело: segodnya.ua

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