Букмекери вважають Джошуа найсильнішим важковаговиком у світі

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На можливий реванш Джошуа проти Кличка котирувань поки немає

Пояси чемпіонів світу в "хевівейте" зараз у трьох: WBA, IBF – у Ентоні Джошуа, WBC – у Деонтея Уайлдера, WBO – у Джозефа Паркера.

Але саме колишнього суперника Володимира Кличка букмекери виводять найсильнішим на даний момент супертяжем планети.

А найнебезпечнішим суперником для нього – Тайсона Ф'юрі, з перемоги якого над Кличком почалася вся ця метушня в дивізіоні. Шанси Тайсона побити Джошуа оцінюють в 41% (Кличко давали менше – 33%, коефіцієнт 2,75).

На можливий рематч Джошуа vs Кличко котирувань поки немає. Але є на інших потенційних суперників британського чемпа.

Варіант SkyBet (перемога 1 – нічия – перемога 2):

Джошуа vs Ф'юрі

1,62 – 29 – 2,2

56% – 3% – 41%

Джошуа vs Хей

1,4 – 29 – 2,75

64% – 3% – 33%

Джошуа vs Уайлдер

1,36 – 29 – 3

67% – 3% – 30%

Джошуа vs Паркер

1,05 – 29 – 9

87% – 3% – 10%

Джерело: segodnya.ua