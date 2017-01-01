Букмекери вважають Джошуа найсильнішим важковаговиком у світі
- Сьогодні, 12:19
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На можливий реванш Джошуа проти Кличка котирувань поки немає
Пояси чемпіонів світу в "хевівейте" зараз у трьох: WBA, IBF – у Ентоні Джошуа, WBC – у Деонтея Уайлдера, WBO – у Джозефа Паркера.
Але саме колишнього суперника Володимира Кличка букмекери виводять найсильнішим на даний момент супертяжем планети.
А найнебезпечнішим суперником для нього – Тайсона Ф'юрі, з перемоги якого над Кличком почалася вся ця метушня в дивізіоні. Шанси Тайсона побити Джошуа оцінюють в 41% (Кличко давали менше – 33%, коефіцієнт 2,75).
На можливий рематч Джошуа vs Кличко котирувань поки немає. Але є на інших потенційних суперників британського чемпа.
Варіант SkyBet (перемога 1 – нічия – перемога 2):
Джошуа vs Ф'юрі
1,62 – 29 – 2,2
56% – 3% – 41%
Джошуа vs Хей
1,4 – 29 – 2,75
64% – 3% – 33%
Джошуа vs Уайлдер
1,36 – 29 – 3
67% – 3% – 30%
Джошуа vs Паркер
1,05 – 29 – 9
87% – 3% – 10%
Джерело: segodnya.ua