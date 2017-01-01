Букмекери зробили прогноз на бій Кличко - Джошуа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український боксер Володимир Кличко зустрінеться з непереможним чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа 29 квітня у Лондоні

Легендарний український суперважковик Володимир Кличко (64-4, 54 КО) 29 квітня проведе бій з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО). На кону – титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO.

Бій Кличко - Джошуа відбудеться на стадіоні «Вемблі» в Лондоні (Великобританія). Цей поєдинок відвідають 90 тисяч глядачів, що є рекордом для Уемблі. Всі квитки вже давно продано.

На думку букмекерів, Ентоні Джошуа є фаворитом поєдинку. Так, на перемогу Джошуа букмекерська контора bwin приймає ставки з коефіцієнтом 1,4, на перемогу Кличка – 2,75. Нічия оцінюється котируванням 34,0.

Букмекери з контори William Hill також вважають британця фаворитом бою. На перемогу Джошуа приймаються ставки з коефіцієнтом 1,4, а на перемогу Кличка – 3,0. Нічия оцінюється показником 29,0.

Букмекерська кантора GameBet приймає ставки на перемогу Джошуа – 1,44, на перемогу Кличка – 2,59. Нічия – 26,0.

Бій Кличко - Джошуа покажуть відразу два американських телеканали. В Україні в прямому ефірі бій Кличко - Джошуа покаже телекана Інтер.