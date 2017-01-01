Бурсак напередодні чемпіонського бою провів дуель поглядів з Раміресом

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Український боксер пообіцяв зробити все можливе, щоб завоювати титул

Чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканець Гільберта Рамірес (34-0, 24 КО) і претендент з України(33-4-1, 15 КО) зустрілися віч-на-віч на фінальній прес-конференції перед суботнім поєдинком.

Боксери відповіли на запитання журналістів і традиційно для таких заходів подивилися один одному у вічі.

«Я старанно готувався до цього поєдинку, я в хорошій формі. Зроблю все можливе, щоб у суботу стати чемпіоном світу!» – заявив Макс Бурсак, подякувавши обом промоутерським компаніям за можливість боксувати за чемпіонський титул.

Нагадаємо, бій Бурсак – Рамірес відбудеться в ніч з суботи на неділю. Початок поєдинку – о 5:00 за київським часом.

Джерело: segodnya.ua