Бурсак за чемпіонський бій в США отримав $ 50 тисяч

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Українець програв свій другий чемпіонський бій, Рамірес кинув виклик Головкін

Якщо вірити атлетичнії комісії, гонорар Макса за поєдинок склав $ 50 000, а Рамірес поклав на свій рахунок в чотири рази більше - $ 200 000.

Для 32-річного Бурсака це друга спроба стати чемпіоном світу: в червні 2015 го він програв пояс IBO на Зеленому континенті австралійцю Заку Данну. І дехто вважає, що більше такого шансу в нього може і не бути.

А Рамірес вже готовий боксувати з королем середньої ваги Геннадієм Головкіна: "Відчуваю себе дуже добре. Травмована рука більше не приносить мені ніяких проблем. Тепер я готовий до будь-кого з суперників ... Харт, Головкін ... це не має значення. Я хочу перемогти. Я готовий вийти на ринг з Головкіна, просто надішліть мені контракт ".

Нагадаємо, що напередодні українець Бурсак програв бій за титул чемпіона WBO Раміресу.

Джерело: segodnya.ua