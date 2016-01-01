Бюджет Олімпійських ігор 2020 року у Токіо становитиме до 15,2 млрд доларів

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Бюджетний план буде представлено Міжнародному олімпійському комітету 21 грудня

Організатори Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році заявили, що проведення змагань обійдеться від 13,6 до 15,2 мільярда доларів.

Оновлений бюджетний план буде представлено Міжнародному олімпійському комітету (МОК) 21 грудня.

Раніше очікувалося, що бюджет може становити до 25 мільярдів доларів, що в чотири рази більше суми, оголошеної під час виборів столиці Ігор-2020.

Джерело: mir-la.com