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    CAS прийняв до розгляду справу українця Анікєєва, якого дискваліфікували за критику Путіна

    • Сьогодні, 12:01
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    Український чемпіон світу з шашок Юрій Анікеєв подав позов до спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, Швейцарія, у справі проти Міжнародної федерації шашок ( IDF) в якому домагається скасування дискваліфікації , а також виключення можливості прийняття подібних незаконних рішень у майбутньому

    Українець Юрій Анікєєв був незаконно дискваліфікований Міжнародної федерації шашок на 3 роки від участі в будь-яких змаганнях під егідою організації.

    Суть позову в тому, що інцидент може носити як політичний характер, так і особисту неприязнь до Юрія з боку керівництва IDF. У будь-якому випадку, санкція була застосована без дотримання будь-якої процедури, Юрію не дали можливості навіть себе захистити, а орган, який виносив рішення, не мав на те компетенції.

    Також у повідомленні зазначається, що попереду подача ще більш розширеного позову і українському шашисту все одно необхідна допомога у зборі коштів для ведення процесу в арбітражному суді.

    Джерело: Вголос

    спорт
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