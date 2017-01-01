CAS прийняв до розгляду справу українця Анікєєва, якого дискваліфікували за критику Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український чемпіон світу з шашок Юрій Анікеєв подав позов до спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, Швейцарія, у справі проти Міжнародної федерації шашок ( IDF) в якому домагається скасування дискваліфікації , а також виключення можливості прийняття подібних незаконних рішень у майбутньому

Українець Юрій Анікєєв був незаконно дискваліфікований Міжнародної федерації шашок на 3 роки від участі в будь-яких змаганнях під егідою організації.

Суть позову в тому, що інцидент може носити як політичний характер, так і особисту неприязнь до Юрія з боку керівництва IDF. У будь-якому випадку, санкція була застосована без дотримання будь-якої процедури, Юрію не дали можливості навіть себе захистити, а орган, який виносив рішення, не мав на те компетенції.

Також у повідомленні зазначається, що попереду подача ще більш розширеного позову і українському шашисту все одно необхідна допомога у зборі коштів для ведення процесу в арбітражному суді.

Джерело: Вголос