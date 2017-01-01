CAS скасував дискваліфікацію українського спортивного лікаря
- Сьогодні, 14:09
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Спортивний арбітражний суд (CAS) зняв дискваліфікацію з українського фахівця спортивної медицини Олени Дорофеєвої.CAS скасував дискваліфікацію українського спортивного лікаря. Про це повідомляє офіційний сайт лозаннской інстанції.
Раніше Незалежний трибунал ITF виніс рішення дискваліфікувати Дорофєєву на чотири роки через заяву Катерини Козлової. Спортсменка звинувачувала лікаря в призначенні забороненої психостимулюючої речовини, яка була виявлена в допінг-пробі тенісистки.