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    Чемпіон світу WBO Ломаченко кинув виклик трьом іншим чемпіонам за різними версіями

    • Сьогодні, 18:54
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    Українець хоче об'єднати пояси і стати абсолютним чемпіоном світу

    Чемпіон світу в другій легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко зробив виклик власникам інших поясів у своїй вазі, опублікувавши заклик до потенційних суперників в Instagram. «Корралес, Берчельт і Девіс. Я скоро прийду за вами», – написав Ломаченко в Instagram.

    В даний момент Мігель Берчельт володіє чемпіонським поясом WBC, Джервонта Девіс – чемпіон за версією IBF, тоді як Хесраель Корралес – чемпіон за версією WBA. Ломаченко є чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі з 11 червня 2016 року, коли завоював титул в бою з Романом Мартінесом з Пуерто-Ріко. Перший захист титулу українець провів 26 листопада в Лас-Вегасі, де здобув перемогу в бою з Ніколасом Уолтерсом з Ямайки.

    Джерело: УНІАН

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