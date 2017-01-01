Чемпіона світу з паверліфтингу зарізали під час сутички

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Чемпіона світу з паверліфтингу 25-річного Євгена Галузинського з Казахстану убили під час сутички в його рідному місті Кокшетау. Трагічний інцидент стався в ніч на 14 березня

Чемпіона світу з паверліфтингу Євген Галузинський повертався додому з товаришем, коли четверо п'яних чоловіків не поділили з ними дорогу. Після словесної перепалки до них підійшли ще двоє. Друг Євгена відійшов до магазину, щоб покликати на допомогу. Коли повернувся — Євген лежав у калюжі крові.

Чоловік помер у лікарні, йому завдали 6 ножових поранень. У спортсмена залишилися дружина і маленька дитина.

Галузинського зарізали студенти коледжу. Від отриманих поранень помер на місці. За даним фактом проводять досудове розслідування. Під вартою перебуває 18-річний студент, ще чотирьох відпустили під підписку про невиїзд.

Джерело: Вголос