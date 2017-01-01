Чемпіонат Європи з біатлону: українці - за межами топ-20 в чоловічому спринті
- Сьогодні, 15:46
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Кращий український результат - 22-е місце Руслана ТкаленкоНа чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить в польському місті Душники-Здруй, в п'ятницю пройшла чоловіча спринтерська гонка.
Перемогу на 10-кілометровій гонці здобув болгарин Володимир Ілієв, який з одним промахом показав результат 24 хвилини 26,9 секунди. Росіянин Олександр Логінов поступився переможцю 4,9 секунди, а "бронза" дісталася ще одному болгарському біатлоністові Красиміру Аневу (відставання - 16,7 секунди).
Кращий український результат - 22-е місце Руслана Ткаленко.
Чемпіонат Європи з біатлону 2017. Результати чоловічої спринтерської гонки:
1. Владимир Илиев (0+1) 24:26.9
2. Александр Логинов (0+0) +4.9
3. Красимир Анев (0+0) +16.7
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22. Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1
27. Александр Жирный (0+1) +1:14.5
73. Андрей Доценко (1+2) +2:34.4
Джерело: segodnya.ua