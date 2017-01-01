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    Чемпіонат Європи з біатлону: українці - за межами топ-20 в чоловічому спринті

    • Сьогодні, 15:46
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    Кращий український результат - 22-е місце Руслана Ткаленко

    На чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить в польському місті Душники-Здруй, в п'ятницю пройшла чоловіча спринтерська гонка.

    Перемогу на 10-кілометровій гонці здобув болгарин Володимир Ілієв, який з одним промахом показав результат 24 хвилини 26,9 секунди. Росіянин Олександр Логінов поступився переможцю 4,9 секунди, а "бронза" дісталася ще одному болгарському біатлоністові Красиміру Аневу (відставання - 16,7 секунди).

    Кращий український результат - 22-е місце Руслана Ткаленко.

    Чемпіонат Європи з біатлону 2017. Результати чоловічої спринтерської гонки:

    1. Владимир Илиев (0+1) 24:26.9
    2. Александр Логинов (0+0) +4.9
    3. Красимир Анев (0+0) +16.7
    ...
    22. Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1
    27. Александр Жирный (0+1) +1:14.5
    73. Андрей Доценко (1+2) +2:34.4

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон чемпіонат Європи
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