  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат світу з хокею за участю збірної України прийматиме Литва

    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка

    Після пониження в класі українська збірна зіграє у Дивізіоні 1В, матчі якого відбудуться у литовському Каунасі

    Свій наступний чемпіонат світу збірна України з хокею проведе в Литві. Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею, чемпіонат світу у дивізіоні 1В до 2018 року відбудеться в литовському місті Каунас.

    Нагадаємо, збірна України у квітні цього року посіла останнє місце на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А, матчі якого приймав Київ. Не зумівши закріпитися в другому за силою дивізіоні, команда Олександра Савицького повернулася у дивізіон 1В, де виступала в 2016 році.

    Сьогодні на щорічному конгресі ІІХФ, який проходить у Кельні, було прийнято рішення довірити проведення чемпіонату світу у дивізіоні 1В Литві і місту Каунас. Матчі турніру пройдуть на 13-тисячній "Жальгіріс Арені". Суперниками збірної України в боротьбі за єдину путівку в дивізіон 1А будуть збірні Японії, Литви, Естонії, Хорватії та Румунії. Матчі турніру будуть зіграні 22-28 квітня наступного року.

    Раніше президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін заявив, що Україна не подавала заявку на проведення турніру у дивізіоні 1В. Також стало відомо, що чемпіонат світу в дивізіоні 1А прийме столиця Угорщини — Будапешт.

    За дві путівки в еліту світового хокею поборються Італія, Словенія, Казахстан, Угорщина, Польща і Великобританія.


    Джерело: УНІАН

    спорт чемпіонат світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ