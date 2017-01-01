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    Чемпіонка Олімпіади-2016 у марафоні провалила допінг-тест

    • Сьогодні, 11:23
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    В аналізах спортсменки було знайдено еритропоетин

    Кенійська легкоатлетка Джеміма Сумгонг, яка влітку стала чемпіонкою Олімпіади-2016 у марафоні, здала позитивну допінг-пробу, повідомляє Reuters із посиланням на IAAF.

    В аналізах спортсменки знайшли еритропоетин. Пробу було взято поза змаганнями.

    Зазначимо, що Сумгонг є переможницею марафонів у Лас-Вегасі і Роттердамі, а також другою призеркою змагань у Нью-Йорку та Бостоні. У 2016 році, крім олімпійського золота, вона виграла Лондонський марафон.

    Джерело: mir-la.com

    допінг Олімпіада-2016
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