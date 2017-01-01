Чемпіонка Олімпіади-2016 у марафоні провалила допінг-тест
- Сьогодні, 11:23
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В аналізах спортсменки було знайдено еритропоетинКенійська легкоатлетка Джеміма Сумгонг, яка влітку стала чемпіонкою Олімпіади-2016 у марафоні, здала позитивну допінг-пробу, повідомляє Reuters із посиланням на IAAF.
В аналізах спортсменки знайшли еритропоетин. Пробу було взято поза змаганнями.
Зазначимо, що Сумгонг є переможницею марафонів у Лас-Вегасі і Роттердамі, а також другою призеркою змагань у Нью-Йорку та Бостоні. У 2016 році, крім олімпійського золота, вона виграла Лондонський марафон.
Джерело: mir-la.com