Чемпіонка Олімпіади-2016 у марафоні провалила допінг-тест

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В аналізах спортсменки було знайдено еритропоетин

Кенійська легкоатлетка Джеміма Сумгонг, яка влітку стала чемпіонкою Олімпіади-2016 у марафоні, здала позитивну допінг-пробу, повідомляє Reuters із посиланням на IAAF.

В аналізах спортсменки знайшли еритропоетин. Пробу було взято поза змаганнями.

Зазначимо, що Сумгонг є переможницею марафонів у Лас-Вегасі і Роттердамі, а також другою призеркою змагань у Нью-Йорку та Бостоні. У 2016 році, крім олімпійського золота, вона виграла Лондонський марафон.

Джерело: mir-la.com